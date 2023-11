Landtag bestätigt Söder als bayerischen Ministerpräsidenten

Etwas mehr als drei Wochen nach der Landtagswahl in Bayern ist Markus Söder erneut zum Ministerpräsidenten gewählt worden. Der Chef der CSU erhielt am Dienstag im Landtag in München in der geheimen Abstimmung mit 120 Ja-Stimmen die notwendige einfache Mehrheit der Stimmen. Insgesamt hatten 198 Abgeordnete ihre Stimmen abgegeben, 76 stimmten gegen Söder, es gab zwei Enthaltungen.