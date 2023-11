Was die neue Koalition von CSU und FW für Bayern bedeutet

CSU und Freie Wähler : Was die neue Koalition für Bayern bedeutet

von Julian Schmidt-Farrent 26.10.2023 | 20:36 |

Die neue Koalition in Bayern soll der Gegenentwurf zur Ampel in Berlin werden - doch CSU-Chef Söder betont: Das Bündnis sei keine Liebesheirat. Was die neue alte Regierung plant.