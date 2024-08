BSW-Wahlkampf: Wagenknecht mit roter Farbe bespritzt

BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht hat nach einem Zwischenfall bei einer Wahlkampfveranstaltung in Erfurt ihren Auftritt unterbrochen und kurzzeitig die Bühne verlassen. Auf die 55-Jährige wurde mit einer roten Flüssigkeit gespritzt und sie wurde leicht getroffen.

Tatverdächtiger gefasst

Wagenknecht schockiert aber unverletzt

Große Themen und große Forderungen von einer Partei, die es kaum ein halbes Jahr gibt. Das BSW ist in den Umfragen zweistellig, obwohl das Parteiprogramm viele Fragen aufwirft.

Der Vorfall sei aber schockierend gewesen. Wagenknecht sei am Kopf, am Oberkörper und am Hals getroffen worden. Die Farbe sein sehr haftend und haltbar.