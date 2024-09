SPD nach Brandenburg: Debatte um Scholz wird nicht abreißen

Scholz gibt sich in New York wortkarg

Sollte die SPD in Brandenburg gewinnen, dann nicht wegen Scholz. Sondern trotz ihm. Ministerpräsident Woidke hat im Wahlkampf auf gemeinsame Auftritte mit Scholz verzichtet. Die Beliebtheitswerte des Kanzlers liegen im negativen Bereich. Woidke kommt hingegen auf plus 1,7 - auf einer Skala von plus 5 bis minus 5.

Scholz selbst ist auch am Wahlabend nicht in Potsdam, sondern in New York. Nach einer Schaltkonferenz mit seinen Parteigremien reagiert der Kanzler wortkarg auf das Ergebnis in Brandenburg. Auf die Frage des ZDF, wie die Stimmung im SPD-Präsidium war, sagt er: