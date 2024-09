Dietmar Woidke - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Biografie

Dietmar Woidke wurde am 22. Oktober 1961 in Naundorf, Bezirk Cottbus, in der ehemaligen DDR geboren. Er studierte Landwirtschaft, Tierproduktion & Ernährungsphysiologie und war von 1992 bis 1994 als Amtsleiter für Landwirtschaft in verschiedenen Landkreisen tätig. 1993 promovierte er zudem an der Humboldt-Universität zu Berlin.Im selben Jahr trat er in die SPD ein. Von 2004 bis 2009 und von 2010 bis 2013 war Woidke Landesminister für Ländliche Entwicklung, Umwelt- und Verbraucherschutz in Brandenburg. Am 28. August 2013 wurde er schließlich zum dritten Ministerpräsidenten von Brandenburg gewählt. Dieses Amt führt er bis heute aus.