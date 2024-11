Klinikreform: Brandenburgs Gesundheitsministerin entlassen

Im Streit um die Krankenhausreform hat Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke SPD ) Landesgesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) entlassen. Woidke nannte am Freitag in einer Mitteilung keinen konkreten Grund für seine Entscheidung. Laut Medienberichten wollte der Ministerpräsident damit aber verhindern, dass sich Nonnemacher im Bundesrat bei der Krankenhausreform offiziell gegen die Anrufung des Vermittlungsausschusses ausspricht.

Konflikt wegen Abstimmungsverhalten zur Krankenhausreform

Sie habe ihre schriftliche Entlassung im Flur des Bundesrats erhalten. Dass Ministerpräsident Woidke sie entlassen habe, noch bevor sie ihre geplante Rede im Bundesrat halten konnte, sei auch für sie überraschend gekommen, sagte die Grüne. Vor der Sitzung im Bundesrat habe es in der Koalitionsrunde einen Konflikt mit dem Ministerpräsidenten über das Abstimmungsverhalten zur Krankenhausreform gegeben.

Situation mit Woidke spitzte sich zu

Die Situation spitzte sich nach Angaben Nonnemachers zu, nachdem sie angekündigt hatte, nicht auf ihre Rede im Bundesrat verzichten zu wollen. Sie habe in der Koalitionsrunde mit Woidke gesagt:

Solange ich keine Entlassungsurkunde in den Händen halte, werde ich auch diese Rede halten.

Die 67-Jährige war seit November 2019 Ministerin für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz in Brandenburg. Bei der Landtagswahl im September verpassten die Grünen den Wiedereinzug in das Landesparlament.

Woidke verhandelt für die SPD derzeit mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) über eine Regierungsbildung. Die beiden Parteien wollen laut Medienberichten die Krankenhausstandorte in dem Bundesland erhalten. Die Reform wird aber voraussichtlich mit der Schließung zahlreicher Kliniken einhergehen.

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft warb noch kurz vor der Abstimmung der Krankenhausreform für ein Anrufen des Vermittlungsausschusses. "Es wäre möglich gewesen, wenn auch Karl Lauterbach Kompromissbereitschaft gezeigt hätte", so DAK-Präsident Gaß.

Grüne halten Entlassung für politisch motiviert

Die Brandenburger Grünen sprachen von einer "Machtdemonstration" Woidkes und halten die plötzliche Entlassung der Ministerin für offenkundig politisch motiviert. Die Entscheidung sei ein "neuer Tiefpunkt in der politischen Kultur des Landes Brandenburg".

Der Bundesrat machte am Freitag trotz der breiten Kritik den Weg frei für die umstrittene Reform. Ein Antrag Bayerns auf Anrufung des Vermittlungsausschusses bekam in der Länderkammer nicht die nötige Mehrheit. Damit kann die Reform in Kraft treten.