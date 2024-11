Darum geht es in der Krankenhausreform von Karl Lauterbach

Nach fast zweijährigem Ringen um eine große Krankenhausreform kommt es für Gesundheitsminister Karl Lauterbach SPD ) zur Stunde der Wahrheit: Der Bundesrat entscheidet, ob sein noch von der Ampel-Koalition beschlossenes Gesetz umgesetzt werden kann - oder erst in eine Warteschleife geht.

Von den kleinen Krankenhäusern in Deutschland schreibt jedes zweite rote Zahlen. Während Patienten bangen, soll eine Krankenhausreform die Kooperation mit größeren Häusern stärken.

Welche Veränderungen bringt die Krankenhausreform?

Patientinnen und Patienten werden künftig also bisweilen längere Wege bis zum nächsten zuständigen Krankenhaus in Kauf nehmen müssen - sollen dafür aber eine bessere Behandlung bekommen.

Bei dem Treffen der Deutschen Krankenhausgesellschaft gibt es Kritik an Lauterbachs Krankenhausreform. In NRW wird das zentrale Element, die Spezialisierung, schon angewendet.

Welche Rolle spielt das Geld?

Werden Kliniken schließen?

Mit seiner Reform will er das erwartete Kliniksterben begrenzen:

Wenn es am Ende 20 Prozent Krankenhäuser weniger gibt, diese aber bessere Versorgung bieten, dann ist das aus meiner Sicht richtig.

Eine Reihe von Regelungen soll vor allem kleinen Kliniken in ländlichen Regionen helfen: In solchen Häusern sollen Fachärzte ihre Leistungen künftig auch ambulant für Patientinnen und Patienten anbieten dürfen. Der mancherorts weite Weg in eine Fachpraxis entfällt damit.