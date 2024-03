Lauterbach: Krankenhausreform rettet kleine Häuser zuerst

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) treibt die Krankenhausreform voran. In den kommenden Tagen will er dazu ein neues Krankenhausgesetz vorstellen. Kritiker wie die Deutsche Krankenhausgesellschaft befürchten weitere Insolvenzwellen und eine Unterversorgung besonders auf dem Land.

... den Streit mit der Krankenhausgesellschaft

... die Insolvenzwelle bei deutschen Kliniken und Krankenhäusern

Im letzten Jahr habe die Regierung ungefähr sechs Milliarden Euro mehr für die Krankenhäuser ausgegeben, noch einmal sechs Milliarden kämen laut Berechnungen der AOK in diesem Jahr für den Pflegebereich dazu. Zudem sollen die aktuellen Tarifsteigerungen mit dem Krankenhausgesetz für das gesamte Jahr 2024 ausgeglichen werden, so Lauterbach.

... eine mögliche Unterversorgung im ländlichen Raum

Schon jetzt sei es so, sagt der Minister, dass die Menschen vom Land wegziehen oder für größere Operationen in die Stadt fahren würden. Kleine Krankenhäuser hätten also weniger Fälle, was nun durch die Reform ausgeglichen werden soll.