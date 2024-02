Streik der Angestellten: Warum die Arztpraxis geschlossen ist

Das Gehalt der Arzthelfer in der Arztpraxen ist vielen Angestellten zu niedrig. Deshalb soll nun gestreikt werden. 05.02.2024 | 4:42 min

Die Medizinischen Fachangestellten (MFA) - so die korrekte Bezeichnung - in den Hausarzt- und Facharztpraxen wollen streiken. Damit geht diese Berufsgruppe zum ersten Mal überhaupt seit 60 Jahren in einen Ausstand. Grund sind die festgefahrenen Tarifverhandlungen mit den Ärzten.