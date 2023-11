Notfall Ambulante Versorgung: Niedergelassene Ärzte warnen

Der Saal steht. Im Veranstaltungsraum eines Berliner Hotels sammelt und entlädt sich die "aufgebrauchte Leidensfähigkeit" beim Krisentreffen aller kassenärztlichen Vereinigungen. Es ist ein Krisentreffen, das es so noch nie gegeben hat.

Die ambulante Versorgung sei so bedroht, dass ihre Sicherstellung "radikal neu definiert" werden müsse. Das ist eine Drohung. Andreas Gassen, oberster Standesvertreter der niedergelassenen Ärzte und Psychotherapeuten, sendet SOS und ist nicht verlegen um markige Worte. "Zum Mitschreiben", falls es das Bundesgesundheitsministerium noch nicht begriffen habe:

Niedergelassene als "Spitzenverdiener" - die großen Gehaltsunterschiede

Ist all das nur wortgewaltiges Jammern auf hohem Niveau? Schließlich zählen Ärztinnen und Ärzte nach wie vor zu den Spitzenverdienern; allerdings variieren die Honorare stark nach Fachgebiet.

Für das Jahr 2019 ermittelte das Statistische Bundesamt einen durchschnittlichen jährlichen Reinertrag ärztlicher Praxen von 296.000 Euro. Davon müssen Niedergelassene noch Steuern, Altersvorsorge und Versicherungen bezahlen. Was netto beim Praxisinhaber pro Monat hängenbleibt, ist schwer zu ermitteln, das Portal SpringerMedizin errechnet durchschnittlich 13.000 Euro netto pro Monat.

Fachkräftemangel schlägt auf Arztpraxen durch

Dr. Petra Reis-Berkowicz ist in erster Linie Allgemeinmedizinerin, in zweiter Funktionärin. Seit über 30 Jahren hat sie eine eigene Praxis.

Spitzenverdienst sei ein Unwort, um im gleichen Atemzug zu betonen, dieser stehe ihr angesichts von Spitzenarbeitszeiten zu. Neiddebatten führten nicht weiter. Ihr breche das Personal weg, der Fachkräftemangel schlage voll auf die Praxen durch. Auch sie glaubt, dass ein Ende der Budgetierung, kommen müsse - also der Grenzen, was Ärzte pro Quartal ausgeben dürfen.

Ampel-Koalition hat Ende der Hausärzte-Budgetierung versprochen

Suche nach Nachfolgern in vielen Praxen erfolglos

Niedergelassene in der Krise? "Wie nie", sagen sie selbst. Nicht nur, dass die Bevölkerung älter werde und damit versorgungsintensiver, nicht nur, dass Fachkräfte schwer zu finden und teuer seien, nicht nur, dass die Bürokratie überbordend und die Digitalisierung abschrecke, es gebe darüber hinaus ein Nachfolgeproblem.

Absolventen, die eine Niederlassung ins Auge fassen, müssen sich meist hoch verschulden, um einen Arzt-Sitz zu kaufen. Jüngere achteten auch stärker auf ihre "Work-Life-Balance", wie die Allgemeinmedizinerin Reis-Berkowicz in ihrem Arbeitsalltag diagnostiziert. Sie mag sich gar nicht ausmalen, wie es weitergeht, wenn ihre Generation "so um die 60" bald in Rente geht.