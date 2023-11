Wie Kommunen Hausärzte aufs Land locken wollen

Ärztliche Versorgung wird im ländlichen Bereich zum Problem. 30.01.2023 | 3:27 min

Die Prognosen sind düster: 2035 sollen in Deutschland etwa 11.000 Hausarztstellen unbesetzt sein. Das ist das Ergebnis einer Untersuchung der gemeinnützigen Robert-Bosch-Stiftung. Damit droht fast 40 Prozent der Landkreise die hausärztliche Unterversorgung.

Hausärzte werden immer älter

Waren 2009 nur gut 22 Prozent der Hausärztinnen und Hausärzte älter als 60 Jahre, so sind es heute schon über 35 Prozent. Tendenz steigend, denn gerade auf dem Land rücken kaum Junge nach.

Das Problem ist jetzt schon groß und wird sich in den nächsten Jahren deutlich verschärfen.

Dr. Christoph Specht sieht keinen Ärztemangel, sondern ein Problem bei der Verteilung. 30.01.2023

Studenten mit Landarztquote fürs Land gewinnen

Die Gründe sind vielfältig. Das Leben auf dem Land ist kaum attraktiv für junge Menschen: fehlende Infrastruktur und Einkaufsmöglichkeiten und weniger kulturelle Angebote. Außerdem scheuen viele den Weg des klassischen Landarztes, der 24/7 erreichbar ist. So sieht es auch Dr. Christoph Specht, Arzt und Medizinjournalist. Mit der Work-Life-Balance der Jungen sei das nicht mehr vereinbar. Sie wollten pünktlich Feierabend, Zeit für Familie und Freizeit.

Länder und Kommunen müssen also kreativ werden. Neun Bundesländer haben inzwischen die sogenannte Landarztquote ausgerufen. Über diese Quote werden einige Studienplätze unabhängig von der Abiturnote gezielt an Bewerberinnen und Bewerber vergeben, die später auf dem Land arbeiten wollen und sich dazu vertraglich verpflichten.