Urteil des Bundessozialgerichts: Bereitschaftspraxen dicht

Bundesweit werden nun Ärztliche Bereitschaftspraxen (ÄBP) geschlossen, in denen eben jene Poolärzte freiwillig im Bereitschaftsdienst mitarbeiten. Der Grund: Die Sozialabgaben für die Poolärzte hätten die Kassenärztlichen Vereinigungen (KV) zu leisten - Mehrkosten, die sie jedoch nicht stemmen könnten. In Rheinland-Pfalz will die KV deswegen zum 1. Januar 2024 sieben solcher ÄBP im Land schließen und die Öffnungszeiten der restlichen ÄBP einschränken.

Notaufnahmen müssen Schließungen kompensieren

Kompromiss zwischen Gesundheitsministerium und KV

Nachzahlungen in Millionenhöhe

Auch in anderen Bundesländern schlug das Urteil hohe Wellen: In Baden-Württemberg wurden bereits acht allgemeine Notfallpraxen geschlossen. Die Bremer KV hingegen will bis zum 31. März 2024 geplante Schließungen der Bereitschaftspraxen aussetzen.

Daniela Wittenstein ist öfter Patientin in der Bereitschaftspraxis in Ingelheim. Dass die Praxis zum 1. Januar 2024 geschlossen werden soll, findet sie ziemlich traurig. "Wir haben so viele Patienten hier in Ingelheim. Die brauchen die Bereitschaftspraxis. Je weiter man fahren muss, desto mehr Menschen werden dann sterben", sagt sie.