Krankenhausreform: Blechen nur die gesetzlich Versicherten?

Es geht um viel Geld. 50 Milliarden Euro braucht Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) in den kommenden zehn Jahren, um die Kliniken in Zukunft umzubauen. Die eine Hälfte sollen die Bundesländer zahlen, die andere die gesetzlich Versicherten. Nicht etwa privat Versicherte. Ist das gerecht?

Milliarden sollen in Fonds fließen

Denn es kostet viel Geld, wenn etwa Kliniken fusionieren oder vom Netz genommen werden und Übergangslösungen gefunden werden müssen. Die Bundesländer und die gesetzlich Versicherten sollen sich die Kosten teilen. "Das ist nicht nur nach unserer Auffassung verfassungswidrig", so der Spitzenverband, "auch renommierte Verfassungsrechtler sehen das so".

Ministerium verteidigt die Pläne

Auch Privatversicherer äußern Kritik

Der GKV kritisiert nicht nur, dass der Umbau der Kliniklandschaft zur Hälfte von den gesetzlich Versicherten gezahlt werden soll - also 25 Milliarden Euro insgesamt über zehn Jahre -, sondern dass "Beamte und Selbstständige, die in der Regel privat versichert sind" außen vor seien. Uwe Klemens vom GKV sagt:

Finanzierung aus Steuermitteln gefordert

Auch die Interessenvertretung der gesetzlichen Kassen will eine Finanzierung aus Steuermitteln. Denn dann finanzierten alle in diesem Land "gemeinsam über Einkommenssteuer, Gewerbesteuer, Mehrwertsteuer und so weiter" die künftige Struktur der Kliniklandschaft. Es sei "wichtig, darauf zu achten, aus welchem Topf die Bundesregierung etwas finanzieren möchte", so der GKV.