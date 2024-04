Länder halten Krankenhausreform für verfassungswidrig

Bundesgesundheitsminister Lauterbach will, dass sich deutsche Kliniken künftig spezialisieren. Laut den Gesundheitsministern der Länder leide dadurch die Versorgung der Patienten.

Die von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) geplante Krankenhausreform ist möglicherweise verfassungswidrig. Das hat ein Gutachten ergeben, das von den Ländern Bayern, Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg in Auftrag gegeben wurde. Es wurde am Mittwochmorgen Lauterbach zugeschickt.

Das Gutachten liegt dem ZDFheute exklusiv vor. Lauterbach greife mit dem Gesetz zur Krankenhausreform, so Gutachter Ferdinand Wollenschläger, Professor an der Universität Augsburg, erheblich in die Krankenhausplanungshoheit der Länder ein. Auch der Plan des Gesundheitsministers, das Gesetz ohne Zustimmung durch den Bundesrat zu verabschieden, stößt auf Kritik. Im Gutachten heißt es: