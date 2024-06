Krankenhausreform: Lauterbach sieht "einmalige Chance"

"Wir haben das Problem, dass auch komplizierte Eingriffe nicht in Spezialkliniken gemacht werden", so Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). Die Krankenhausreform sei eine "einmalige Chance, Defizite zu beseitigen".

Außerdem sollen komplizierte Eingriffe durch die Reform in Spezialkliniken verlagert werden. Die Länder befürchten einen "Kahlschlag" und Existenznöte bei Krankenhäusern auf dem Land.

Im ZDF Morgenmagazin sprach Lauterbach über...

... die geplante Zentralisierung in Spezialkliniken

"Es wird keinen Kahlschlag geben", betonte der Gesundheitsminister. Aber: Es gebe mit 1.700 Krankenhäusern bundesweit zu viele, die außerdem zu wenig spezialisiert seien. "Wir haben das große Problem, dass auch komplizierte Eingriffe bei uns oft nicht in Spezialkliniken gemacht werden", so der Minister. Das könne nicht richtig sein.

Krankenhäuser, "die wir auf dem Land brauchen", müssten dagegen dringend geschützt werden. "Und daran arbeiten wir auch", so Lauterbach.

Der Minister legte nahe, dass auch der Personalmangel durch eine Zentralisierung abgefedert werden könne. "Wir müssen dieses Pflegepersonal, was wir haben, auf die Krankenhäuser verteilen, die wir wirklich benötigen. Dann haben wir auch wieder mehr Personal für die Patienten", so Lauterbach. "Wir strecken uns derzeit zu breit."

... Existenzängste durch ausbleibende Fallpauschalen

Lauterbach beschrieb die Probleme im bisherigen System so: "Wir haben im Krankenhaussektor die Situation: Wir geben immer mehr Geld aus, wir haben aber trotzdem große Behandlungsdefizite." Kleine Krankenhäuser auf dem Land würden Verluste machen - große, private Konzerne dagegen zum Teil Gewinne.

Es könne nicht sein, so der Minister, "dass jeder Patient mit einem Preisschild - der Fallpauschale - in die Klinik kommt und die Klinik schon sieht: So lukrativ ist dieser Patient für uns".