Manuela Schwesig - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Biografie

Manuela Schwesig wurde 1974 in Frankfurt (Oder) geboren. Nach ihrem Abschluss als Diplom-Finanzwirtin 1995 arbeitete sie unter anderem für das Finanzamt in Schwerin und das Finanzministerium in Mecklenburg-Vorpommern. 2003 trat Schwesig in die SPD ein.Manuela Schwesig war in Mecklenburg-Vorpommern bereits Ministerin für Soziales und Gesundheit (2008-2011) und Ministerin für Arbeit, Gleichstellung und Soziales (2011-2013) sowie Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (2013-2017). Seit 2017 ist Schwesig nun Ministerpräsidentin in Schleswig-Holstein und sitzt seit 2021 auch wieder im dortigen Landtag. 2017 übernahm sie zudem den Vorsitz der SPD Mecklenburg-Vorpommern. 2019 erkrankte Manuela Schwesig an Brustkrebs , blieb jedoch als Ministerpräsidentin und Parteivorsitzende im Amt. 2020 gab Schwesig ihre Genesung bekannt. Seit 2023 ist Schwesig nun Präsidentin des Bundesrates.