Nord Stream 2: Das schmutzige Geschäft mit Russland

Und dennoch bleiben natürlich zahlreiche Fragen. Etwa, warum der damalige Finanzminister und heutige Kanzler - Olaf Scholz (SPD) - seinem amerikanischen Kollegen Steven Mnuchin noch 2020 vorschlug, dass man doch deutsche LNG-Terminals zur Anlandung von US-Flüssiggas bauen könnte. Damit wollte man eine Schritt auf die Regierung Trump zugehen. Allerdings, so forderte Scholz damals in einem Brief, aus dem die ZEIT zitierte: "Im Gegenzug werden die USA die ungehinderte Fertigstellung und den Betrieb von Nord Stream 2 erlauben."