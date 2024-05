Chef der Klimaschutzstiftung MV tritt zurück

Mecklenburg-Vorpommerns früherer Ministerpräsident Erwin Sellering ( SPD ) hat überraschend seinen Rücktritt vom Amt des Vorstandsvorsitzenden der Klimastiftung des Landes erklärt. Er gehe davon aus, dass sich mit seinem Abschied auch das Land als Stifter zurückziehe und so die Stiftung fortgeführt werden könne, teilte der SPD-Politiker am Freitag in Schwerin mit.

Sellering: Angriffe auf Stiftung ohne Grundlage

Sellering erklärte am Freitag in einer Mitteilung der Stiftung:

Es sei nun klar, dass all diese Angriffe ohne rechtliche Grundlage gewesen seien, so Sellering weiter. Damit stehe fest, dass die Angriffe nicht mehr ernsthaft fortgesetzt werden könnten und die Zukunft der Stiftung gesichert sei. "Das ist für mich ein guter Zeitpunkt, um zurückzutreten", sagte der 74-Jährige.

Gutachten: Stiftung kann nicht "rechtssicher" aufgelöst werden

Ein von Landtagspräsidentin Birgit Hesse in Auftrag gegebenes Gutachten kam zu dem Schluss, dass die Stiftung nicht rechtssicher aufgelöst werden kann. Der Gutachter regte an, die Stiftung aus dem politischen Einfluss des Landes zu lösen und ganz an die Zivilgesellschaft zu übertragen. Das strebte zuletzt auch Sellering per Satzungsänderung an.