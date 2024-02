Live: Nord Stream- Kann Deutschland aufklären?

Nach den Explosionen an den Nord Stream-Pipelines im Herbst 2022 hatten schwedische, dänische und deutsche Behörden Ermittlungen aufgenommen. Schnell wurde Sabotage als Ursache der Explosionen nahe der dänischen Ostsee-Insel Bornholm festgestellt. Die Täter konnten bislang nicht ermittelt werden . Die schwedische Staatsanwaltschaft hat ihre Ermittlungen jetzt eingestellt. Nach aktuellem Ermittlungsstand seien die schwedischen Gerichte nicht für den Fall zuständig, so Staatsanwalt Mats Ljungqvist. Es gebe keinen Hinweis darauf, dass Schweden oder schwedische Bürger an dem Anschlag in internationalen Gewässern beteiligt waren. Auskunft über die Zusammenarbeit mit anderen Behörden wollte er aus Geheimhaltungsgründen nicht geben.