Nord Stream: Bericht vermutet "Koordinator" aus Ukraine

Bereits im August hatte ZDF frontal gemeinsam mit dem "Spiegel" darüber berichtet, dass hinter den Anschlägen auf die Nord-Stream-Pipelines Täter mit Verbindungen in die Ukraine stecken könnten. Im Zentrum der Ermittler steht demnach ein sechsköpfiges Kommando an Bord der Segeljacht "Andromeda" . Vor und nach den Explosionen in der Ostsee soll sich die Gruppe in der Ukraine aufgehalten haben.