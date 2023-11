Nord-Stream: Ermittler vermuten "Andromeda"-Crew in Ukraine

Die bisher vorliegenden Erkenntnisse der Ermittler wiesen klar in Richtung Ukraine , hieß es. Im Fokus der Fahnder steht weiter ein sechsköpfiges Kommando an Bord der Segeljacht "Andromeda". Vor und nach den Explosionen in der Ostsee soll sich die Gruppe in der Ukraine aufgehalten haben. Darauf deuteten technische Daten hin, die die Fahnder auswerten konnten. Das erfuhren "Spiegel" und ZDF aus Sicherheitskreisen.