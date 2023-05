Es erinnert an ein hochkomplexes Kreuzworträtsel, an dem Ermittler, Fachleute und Journalisten seit Monaten tüfteln: Wer hat die Nord-Stream-Pipelines in die Luft gejagt? Nach und nach füllen sich die Leerstellen mit Erkenntnissen, was an der Ostseeoberfläche in den Tagen und Wochen vor den Explosionen so alles los war. Nun haben skandinavische Medien mit Hilfe eines britischen Geheimdienst-Rentners womöglich einen neuen Buchstaben für das Lösungswort im Nord-Stream-Rätsel gefunden.