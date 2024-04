Neubauer bei "illner": "Wir führen Vernichtungsdebatten"

Sehen Sie hier die Sendung "maybrit illner" vom 4. April 2024 in voller Länge.

"Überlebt die Ampel das Superwahljahr?", fragt Moderatorin Maybrit Illner in ihrer ZDF-Sendung. Schließlich brachte CDU -Chef Friedrich Merz erst unlängst wieder Neuwahlen ins Gespräch.

Der CDU-Chef widerspricht der Regierung in allen relevanten Politikfeldern und will auch nicht mehr mit ihr zusammenarbeiten.

Denn alle drei Parteien würden bei vorgezogenen Neuwahlen verlieren. "Die Probleme, die es gibt, hätten wir auch, wenn wir an der Regierung wären", sagt Bosbach.

FDP-Generalsekretär Djir-Sarai sorgt mit der Aussage, er würde lieber mit der Union regieren als mit SPD und Grünen, für Zündstoff in der Ampel.

Die Union würde nur häufiger anders entscheiden - und andere Prioritäten setzen: "Der Wohlstand in unserem Land basiert auf dem Fleiß der Menschen, der Innovationsstärke und Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen." Nur so sei der Sozialstaat finanzierbar. Bosbach zieht den Kreis über die Ampel-Parteien hinaus.

Meine große Sorge ist, dass wir die politische Stabilität in diesem Lande verlieren.

Neubauer: Menschen vermissen Orientierung

Die - für die SPD sehr schlechten - Umfragewerte der SPD im Osten nennt Schwesig Momentaufnahmen. Doch die Verdrossenheit in den "neuen Bundesländern" ist groß, stellt Dirk Neubauer, parteiloser Landrat in Mittelsachsen und Ex-SPD-Mitglied, fest.

Die Menschen würden Orientierung vermissen - statt "das Land in Sack und Asche zu reden". Die Frustration habe nicht allein mit der Regierung zu tun. Der Schmerz sitze tiefer. Und das werde durch "Gezänk" in der Bundesregierung verstärkt. "Der gute Kompromiss ist der Kitt der Demokratie", sagt Neubauer, "was wir jetzt haben, sind Vernichtungsdebatten".