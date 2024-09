Stephan Weil - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Biografie

Stephan Weil ist am 15.12.1958 in Hamburg geboren. 1978 begann er sein Jura-Studium, welches er 1986 mit dem 2. Staatssexamen abschloss. Danach arbeitete Weil als Anwalt, Staatsanwalt sowie Richter.1980 trat Stephan Weil in die SPD ein und wurde 2006 Oberbürgermeister von Hannover. Dieses Amt hatte er bis zu seiner Wahl zum niedersächsischen Ministerpräsidenten 2013 inne. Als Ministerpräsident wurde Weil bereits 2017 und 2022 wiedergewählt. Seit 2012 ist er zudem Vorsitzender der SPD Niedersachen. Außerdem ist er seit 2013 Mitglied im Aufsichtsrat der Volkswagen AG