Landtagswahl Brandenburg: SPD vor historischen Wahlerfolg?

Doch sicher sein kann sich Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD ) nicht, dass er seine dritte Amtszeit antreten können wird. Seine Partei gewinnt kaum neue Mitglieder, deshalb schwächelt sie bei Kommunalwahlen - zuletzt hat sie den bislang von SPD-Mitgliedern geführten Landkreis Dahme-Spree erstmals an einen unabhängigen Kandidaten verloren. Und das geringe Ansehen der Bundespartei zieht die SPD auch in ihrem Stammland hinunter.

"Kleine und mittlere Unternehmen" seien im gestrigen Beschluss zu kurz gekommen, so Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke, SPD. Die Strukturen stärken wolle er mit einem eigenen "Sozialgipfel". 03.11.2022 | 5:30 min

Die AfD profitiert auch in Brandenburg von den Querelen der Ampel

AfD-Politiker haben sich mit bei einem Treffen im November mit Rechtsextremen ausgetauscht. Dabei ging es darum, Menschen mit Migrationshintergrund aus Deutschland zu vertreiben. 10.01.2024 | 1:44 min

CDU will auf keinen Fall mit den Grünen

Für die Linke kann es eng werden

Was macht Sarah Wagenknecht?

Noch weiß niemand, wie die Wagenknecht-Partei zur Landtagswahl in Brandenburg am 22. September 2024 antritt. Einen Ansprechpartner gibt es nicht. Nur wer einen Landesverband im Land Brandenburg gegründet hat, darf an der Landtagswahl teilnehmen.

Das "Bündnis Sahra Wagenknecht" hat sich offiziell als Partei gegründet. Die Ex-Linken-Politikerin wurde dabei selbst zur Vorsitzenden gewählt. 08.01.2024 | 2:50 min

Doch hat sie damit bis zum 17. Juni Zeit, erst nach der Europawahl am 9. Juni muss eine Anzeige beim Landeswahlleiter vorliegen. Das Bündnis hat Potenzial bei Wählern, die skeptisch sind gegenüber Migrationspolitik, EU und der militärischen Hilfe für die Ukraine, denen aber Linkspartei und AfD zu extrem sind. So überrascht nicht, dass es in ersten Umfragen zweistellige Ergebnisse erzielt.

Die SPD in Brandenburg ist flexibel

Mit wem die SPD am Ende koaliert, ist nicht absehbar. Sie zeigte sich in der Vergangenheit bei der Regierungsbildung immer sehr flexibel, regierte in Koalitionen auch schon mit der FDP und der Linken. Sollte sie weiter regieren, wäre Brandenburg am Ende der kommenden Legislaturperiode das am längsten ununterbrochen von der SPD geführte Flächenland in der Geschichte der Bundesrepublik.