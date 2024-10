Özdemir: Wald ist Kohlenstoffquelle geworden

Der Zustand der Wälder in Deutschland muss per Gesetz alle zehn Jahre überprüft werden. Das Ergebnis der aktuellen Inventur ist zum Teil alarmierend, macht aber auch Hoffnung.

Das bedeutet, der Verlust an Biomasse ist durch Stürme und Dürre sowie Käferbefall größer als der Zuwachs an lebender Biomasse.

Kohlenstoffvorrat im Wald stark zurückgegangen

Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Mischwald-Umbau kommt voran

Die Untersuchung zeigt aber auch, dass der Umbau hin zu Mischwäldern, die stabiler in einem veränderten Klima sind, vorankommt. Seit der Bundeswaldinventur 2012 hat die Waldfläche geringfügig um 15.000 Hektar zugenommen. Der Wald in Deutschland hat einen Holzvorrat von 3,7 Milliarden Kubikmeter - der damit auf zehn Jahre gesehen weitgehend unverändert blieb.

Darüber hinaus hat sich nach Angaben des Bundeslandwirtschaftsministeriums die Menge an Totholz seit 2012 um ein Drittel erhöht. "Mit der Zunahme an alten und dicken Bäumen nehmen auch die vielen ökologisch wertvollen Mikrohabitate an diesen Bäumen zu", erklärt das Ministerium. Die Wälder seien so strukturreicher geworden und es gäbe eine größere Baumartenmischung.