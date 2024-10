Holz als Kohlenstoffspeicher: Klimarettung durch den Wald?

In Deutschland ist rund ein Drittel der Landfläche mit Wald bedeckt. Das entspricht ungefähr 11,4 Millionen Hektar. Laut Kohlenstoffinventur 2017 wirkt der Wald in Deutschland als Senke und entlastet die Atmosphäre jährlich um rund 62 Millionen Tonnen Kohlendioxid. In jedem Kubikmeter Holz werden zudem rund 0,3 Tonnen Kohlenstoff gespeichert, welcher in Holzprodukten jahrzehntelang gebunden wird.Auch die Böden im Wald binden Kohlenstoff langfristig. Wälder entziehen der Luft also große Mengen des klimaschädlichen Treibhausgases und zählen - neben den Ozeanen - zu den wichtigsten Kohlenstoffsenken. Laut dem Statistischen Bundesamt absorbierte das deutsche Waldökosystem im Jahr 2021 somit etwa 6 Prozent netto der jährlichen CO2-Emissionen in Deutschland.