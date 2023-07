Das, was am Montag bis in die tiefe Nacht folgte, waren Proteste in einem Gewaltausmaß, die das Land bisher im Inneren noch nicht gesehen hat. Dutzende Protestierende wurden verletzt, auch Polizisten, Barrikaden brannten, Wasserwerfer waren im Einsatz, ein Auto raste in die Menge. Es schien, als entlade sich da viel aufgestaute Wut und Angst. Wut über die Entscheidung der Regierung und Angst um die Demokratie in Israel.