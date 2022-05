In Deutschland sind das pro Kopf 7.200 Liter täglich. Unser Konsumverhalten hat damit Einfluss auf die Wassersituation in anderen Ländern. So trägt die Nachfrage nach Lebensmitteln in Deutschland ihren Teil dazu bei, dass sich in manchen Regionen dieser Erde das Wasserrisiko erhöht, z.B. indem Wasser knapp wird, stellt die Naturschutzorganisation WWF fest.