Die kosovarische Regierung unter Ministerpräsident Albin Kurti nämlich fürchtet eine zweite "Republika Srbska" (also wie in Bosnien und Herzegowina einen mehrheitlich von Serben bewohnten Landesteil, dessen Führung nach Abspaltung strebt). Expertin Stephanie Fenkart rät zwar, die Regierung Kurti solle den Prozess aktiv in die Hand nehmen, statt an der Seitenlinie zu stehen. Doch das will Kurti derzeit nicht.