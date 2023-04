Die arabischen Golfstaaten haben in den letzten Jahren das Horn von Afrika in den Blick genommen, da sie ihre Macht in der Region ausbauen wollten. Die Vereinigten Arabischen Emirate, eine aufstrebende Militärmacht, die ihre Präsenz im gesamten Nahen Osten und in Ostafrika ausgeweitet hat, unterhält enge Beziehungen zu den RSF. Diese haben Tausende Kämpfer zur Unterstützung der VAE und Saudi-Arabiens in deren Krieg gegen die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen im Jemen entsandt.