Tiergarten-Mord: Russland zahlte Anwalt des Verurteilten

Die russische Stiftung ist mit staatlichen Geldern ausgestattet und wird meist Pravfond abgekürzt. Offiziell betreibt sie Rechtshilfezentren für im Ausland lebende Russen. Sie ist in 22 Ländern aktiv, auch in Deutschland. Diese deutsche Außenstelle wird finanziert über einen Verein in Erfurt. Pravfond wurde 2012 per Dekret des russischen Präsidenten ins Leben gerufen, um sich für die "Entwicklung der Demokratie" und "soziale Gerechtigkeit" einzusetzen. Im Juni 2023 wurde Pravfond von der EU sanktioniert, ebenso ihr Leiter Alexander Udaltsow.