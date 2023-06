Leipzig verbietet Demo der autonomen Linken

Die linke autonome Szene hatte für Samstag zu einer großen "Tag-X-Demo" in Leipzig aufgerufen. Sie reagierte damit auf das am Mittwoch in Dresden verkündete Urteil gegen die in Leipzig wohnhafte Studentin Lina E. und drei Mitangeklagte. Bereits während der Urteilsverkündung sowie am Abend hatte es Proteste gegeben, bei denen Polizisten massiv angegriffen wurden.