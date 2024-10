Basketball: LeBron James und Sohn schreiben NBA-Geschichte

Basketball-Superstar LeBron James (l.) und sein Sohn Bronny beim Spiel der Lakers Quelle: Imago

Der 39 Jahre alte NBA-Star LeBron James und sein 20-jähriger Sohn Bronny James waren beim Saisonauftakt der Los Angeles Lakers das erste Vater-Sohn-Duo, das in der besten Basketballliga der Welt in einer Partie der regulären Spielzeit gemeinsam auf dem Feld stand. Die Lakers feierten dabei einen 110:103-Heimerfolg gegen die Minnesota Timberwolves.

Vier Minuten vor der Halbzeit wurden Vater und Sohn gleichzeitig eingewechselt. Jubel brach aus, als das James-Duo sich die Aufwärmshirts vor der Einwechslung abnahm. "Familie kommt immer vor allem anderen", sagte LeBron James.

Ich habe viele Erlebnisse meines Sohnes verpasst, weil ich oft auf Auswärtsspielen war. Diesen Moment nun zu erleben, ist eines der größten Geschenke, die ich von Gott erhalten habe. „ LeBron James

Auch Bronny James war beeindruckt: "Das ist ein verrückter Moment, den ich niemals vergessen werde." Am Ende verbuchte LeBron James 16 Punkte, Bronny kam in seinem Kurzeinsatz von knapp drei Minuten auf einen Rebound. Bester Werfer für LA war Anthony Davis mit 36 Zählern.

Holprige Saisonvorbereitung für James Junior

Die Lakers hatten Bronny James beim Draft im Sommer in der zweiten Runde an 55. Stelle ausgewählt. Seine Saisonvorbereitung verlief derweil noch nicht überzeugend. Erst bei der Generalprobe kurz vor dem Saisonstart war ihm mit 17 Punkten, vier Rebounds und drei Steals ein Befreiungsschlag gelungen. In den fünf Testspielen zuvor lag er im Durchschnitt bei 1,6 Punkten in 12,4 Minuten und einer Feldwurfquote von 20 Prozent.

Die Vorfreude auf das James-Doppelgespann hatte die Vorbereitungen der Lakers auf die neue Saison dominiert. Schon in der Pre-Season hatte LeBron mit seinem Sohn beim 114:118 gegen die Phoenix Suns gemeinsam auf dem Feld gestanden. Es wird erwartet, dass Bronny James den größten Teil seiner Rookie-Saison in der G-League und nicht in der ersten Mannschaft der Lakers verbringen wird.

