Fiebich und Sabally verpassen vorzeitigen WNBA-Finaleinzug

Das Team um die beiden deutschen Nationalspielerinnen musste sich im dritten Halbfinalspiel mit 81:95 (49:52) bei Titelverteidiger Las Vegas Aces geschlagen geben. In der Best-of-five-Serie führt New York damit noch 2:1, drei Siege sind für das Weiterkommen nötig.

Das nächste Spiel der Serie ist am Sonntag. Sollte Las Vegas erneut daheim gewinnen, findet die entscheidende Partie am Dienstag in New York statt. Bisher hat es noch kein Team in der Geschichte der Liga geschafft, einen 0:2-Rückstand in den Playoffs noch zu drehen.