Olympia 2024: 3x3 Basketballerinnen gewinnen Gold

DBB-Team besteht in schwierigen Momenten

Nach dem sensationellen Auftaktsieg gegen die Titelverteidigerinnen aus den USA hatte sich das DBB-Team bei seiner Olympia-Premiere extrem gefestigt gezeigt und überstand auch schwierige Momente - nicht zuletzt im Halbfinale am frühen Sonntagabend. Gegen Kanada war das DBB-Team zwischenzeitlich mit vier Punkten in Rückstand geraten, doch eine Sekunde vor Schluss machte Greinacher das Finale doch noch perfekt.

Acht Siege aus neun Spielen für DBB-Frauen

Das deutsche Quartett spielte in Paris ein exzellentes Turnier, bei dem acht Siege aus neun Spielen gelangen. Damit schaffte das Team vor prächtiger Kulisse im Herzen von Paris endgültig den Sprung in die Weltklasse.

Nowitzki und König Felipe auf der Tribüne

Der frühere NBA-Star Nowitzki saß wie Spaniens König Felipe in dem stimmungsvollen Stadion am Place de la Concorde in der ersten Reihe. Er feuerte das Team eifrig an. Nach dem packenden Halbfinal-Krimi gegen Kanada hatte Nowitzki bereits ausgelassen gejubelt und die vier Medaillengewinnerinnen abgeklatscht.