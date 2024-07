Olympia kann kommen: DBB-Team zerlegen Auftaktgegner Japan

Die deutschen Basketball-Weltmeister sind eine Woche vor Olympia-Start in Topform. Das Team um Dennis Schröder gewann in Berlin den Test gegen Japan deutlich mit 104:83 (56:31).

Franz Wagner glänzte in seiner Heimatstadt Berlin gegen Japan mit 27 Punkten als bester deutscher Werfer. Quelle: imago

Angeführt von einem brillanten Franz Wagner haben sich die deutschen Basketball-Weltmeister eine Woche den Olympischen Spielen eindrucksvoll für ihre Medaillen-Mission warmgeworfen. Das Team um Kapitän und Fahnenträger-Kandidat Dennis Schröder deklassierte am Freitag Olympia -Auftaktgegner Japan im Test in Berlin locker und leicht mit 104:83 (56:31) - die große Generalprobe gegen die US-Superstars um LeBron James kann kommen.

Wagner glänzte in seiner Heimatstadt mit 27 Punkten als bester deutscher Werfer und führte das Team von Bundestrainer Gordon Herbert zum dritten Sieg im vierten Testspiel. Nach der letzten Partie auf heimischem Boden geht es für Schröder und Co. nun nach London, wo am Montag gegen den absoluten Goldfavoriten aus den USA die ultimative Prüfung vor den Spielen wartet.

Danach reist das Herbert-Team, dessen klares Ziel Olympia-Edelmetall ist, in den Spielort Lille. Dort steht zum Start am 27. Juli, einen Tag nach der Eröffnungsfeier das erneute Duell mit den Japanern an. Weitere Gruppengegner sind Brasilien (30. Juli) und Gastgeber Frankreich (2. August) mit NBA-Ausnahmeerscheinung Victor Wembanyama.

Bundestrainer Herbert setzt auf Stammkräfte

Herbert setzte auf seine bewährte Stammformation um Schröder und Franz Wagner, doch auch der bislang stets angeschlagene Johannes Thiemann war erstmals wieder dabei. Während die Japaner um NBA-Profi Rui Hachimura vor 10.413 Zuschauern zu Beginn noch mithalten können, schalteten die Deutschen im zweiten Viertel einen Gang höher.

Ein Dreier von Andreas Obst, ein Korbleger von Franz Wagner - und perfekt war der 17:0-Lauf. Gerade der NBA-Shootingstar von Orlando Magic glitt durch die japanischen Reihen wie ein Messer durch warme Butter, gegen ihn gab es kein Mittel. Die Halbzeitführung mit 25 Punkten Unterschied war so folgerichtig wie verdient.

DBB-Team hat Japan gut im Griff

Auch nach der Halbzeit hatten die Deutschen den Gegner gut im Griff, der Ball lief flüssig und teils höchst ansehnlich durch die Reihen - und die Würfe aus dem Feld fielen. Schröder, sein Ersatz Maodo Lo oder der überragende Franz Wagner: Sie alle versenkten die Dreier wie am Fließband.

Wir haben einen guten Job gemacht. Die Teamchemie hat gestimmt. Dennis Schröder bei MegentaTV

Im Schlussviertel schonte Herbert seine Starter, das Spiel plätscherte dahin. Doch Moritz Wagner brachte die Halle noch einmal zum Kochen, als der Berliner per krachendem Dunk vollendete.

Ohne Sabally: Basketballerinnen besiegen Nigeria

Noch ohne ihre Starspielerin Satou Sabally haben sich die deutschen Basketballerinnen ebenfalls in guter Form präsentiert. Gegen die Afrikameisterinnen aus Nigeria gewannen die EM-Sechsten den Test in Berlin mit 77:63 (40:31). Neben Sabally konnten auch deren Schwester Nyara und Leonie Fiebich nicht mitwirken. Die starke Spielmacherin Alexis Peterson war in der Arena am Ostbahnhof mit 22 Punkten beste Werferin der Deutschen.

Deutschlands Alexia Peterson gegen Olaoluwatomi Taiwo und Promise Amukamara aus Nigeria. Quelle: dpa

In der Vorbereitung hatte die Mannschaft von Bundestrainerin Lisa Thomaidis zuvor ohne ihre Besten Tests gegen Finnland sowie ein Vier-Nationen-Turnier in Polen gewonnen.