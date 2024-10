WNBA: Fiebich und Sabally führen New York Liberty zum Sieg

Doch Zehntausende fieberten in der Arena im New Yorker Stadtteil Brooklyn mit und wurden nach insgesamt sechs Anläufen mit dem Meistertitel belohnt . Mit dem Sieg im fünften Spiel der Finalserie der WNBA wurde die basketballbegeisterte Stadt New York auch von einem Fluch befreit: Seit 1976 hatte New York keinen Basketball-Titel mehr gewonnen, obwohl es neben New York Liberty mit den Brooklyn Nets und den New York Knicks gleich drei Profi-Teams gibt. Nach dem Sieg erstrahlte selbst die Spitze des Empire State Buildings in meerschaumgrün, der Farbe der New York Liberty.