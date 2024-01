Boxer Maske wird 60: "Mehr bekommen, als jemals erwartet"

Seinen ersten Boxkampf hat er mit neun Jahren - in der DDR wird er mit 24 Jahren Olympiasieger. Nun wird Boxweltmeister Henry Maske 60 Jahre alt und blickt auf sein Leben zurück. 05.01.2024 | 7:31 min

In den 1990er-Jahren hatte er das Boxen in Deutschland populär gemacht, er zählte zu den großen Sportstars des Landes. Mittlerweile ist es ruhiger geworden um den gebürtigen Brandenburger, der am Samstag seinen 60. Geburtstag feiert. Und diesen verbringt der "Gentleman" in seiner Wahl-Heimat Overath bei Köln "ganz ruhig im kleinen Familienkreis". Die Zeiten, als ihm zig Millionen Zuschauer vor dem Fernseher zujubelten, sind vorbei.