"Großer Stern des Sports": Steinmeier ehrt TSB Flensburg

Der TSB Flensburg hat den "Großen Stern des Sports" in Gold gewonnen. Mit der durch den Jugendausschuss des Vereins gestarteten Kampagne "Mach mit! Handy aus" soll der Kinder- und Jugendschutz in der Umkleidekabine gestärkt werden. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier überreichte den mit 10.000 Euro dotierten Preis.

"Großer Stern des Sports" wird seit 2004 verliehen

"Ich bin sehr froh darüber, dass wir heute so viele Menschen haben, die ehrenamtlich über den Sport hinaus wirken und Gemeinschaft vorleben", sagte Steinmeier.

Das Ehrenamt sorgt für Stabilität in schwierigen Zeiten. Vielen Dank dafür.

Mit der Auszeichnung wird außergewöhnliches Engagement von Sportvereinen gewürdigt. In diesem Jahr siegt ein Klub, der blinden und sehbehinderten Sportlern eine Hilfe bietet.

Ehrung für Projekte aus Ostwestfalen und Baden-Württemberg

Der Turnverein Gengenbach aus Baden-Württemberg kam mit seinem Outdoor-Sportangebot auf den dritten Platz und erhielt 5.000 Euro. Da alle Sporthallen in der Umgebung belegt waren, wurden die Angebote in die umliegenden Weinberge verlegt. In Zusammenarbeit mit Schulen wird zudem das Naturbewusstsein von Kindern gefördert.