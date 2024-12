Darts in Deutschland: Warum der Sport auf dem Vormarsch ist

Feierwütige Fans, Präzision in Perfektion: Die PDC-Dart-WM begeistert Zuschauer. Dabei ist Darten hierzulande längst mehr als reiner Kneipen-Kult.

Inzwischen nicht mehr nur in Kneipen Kult: Die Darts-Profis Martin Schindler und Gabriel Clemens sind mitverantwortlich für den Aufschwung des Sports in Deutschland. Quelle: Jürgen Kessler/dpa

Die Welt ist eine Scheibe - zumindest für die Anhänger des Dartsports. Und die werden immer mehr.

2020 hatten wir 16.000 Mitglieder. Mittlerweile sind es über 30.000. „ Manuel Kramer, Vizepräsident Deutscher Dart Verband

Darts als Sport für wirklich jeden

Rein sportlich betrachtet gibt es dafür viele Gründe. Das Spiel weist sehr niedrige Einstiegsbarrieren auf. So ziemlich jeder hatte in einem Hobby-Keller oder einer Bar schon einmal drei Pfeile in der Hand. Die Wurfsportart verlangt einem weder außerordentliche Kraft noch Ausdauer ab. Erste Erfolgserlebnisse nach kürzester Zeit machen schnell Lust auf mehr.

Ein Einsteiger-Set mit einer Scheibe inklusive Darts gibt es ab rund 30 Euro. Für viele Menschen war dies ausschlaggebend, um sich während der Corona-Lockdowns ein Board an die Wand zu hängen. Nur wanderten die Scheiben nach der Pandemie nicht in die Mottenkiste. Und die Dart-Community wächst weiter. Warum?

Wir sehen nach der Weltmeisterschaft immer einen enormen Andrang interessierter Hobby-Spieler. „ Thomas Tyka, DartTeam Köln

Im letzten Jahr begeisterte der erst 16-jährige Luke Littler bei der Darts-WM und zog ins Finale ein. 03.01.2024 | 1:33 min

Die Darts-WM zieht in ihren Bann

Alle Jahre wieder fliegen im "Ally Pally" die Pfeile. Bis zum 3. Januar kämpfen im ehrwürdigen Alexandra Palace 96 Profis um die Dart-Krone und eine Siegprämie in Höhe von 500.000 Pfund. Trinkfreudige kostümierte Fans auf den Rängen sorgen für die Stimmung, die Darter auf der Bühne mit packenden Matches für die Spannung.

Das Turnier im Norden Londons ist ein Medien-Spektakel, das auch in diesem Winter Einzug in Millionen Wohnzimmer halten wird. Für viele Familien ist Dart-Rudelgucken zum Jahresausklang so selbstverständlich geworden wie Weihnachtsgans und Raclette.

Deutschland hat Dart-Idole

Mehr und mehr ist die Dart-WM auch ein deutsches Turnier. Vor zwei Jahren erreichte Gabriel Clemens als erster deutscher Profi das Halbfinale, knapp vier Millionen Menschen sahen im Fernsehen zu. Im letzten Jahr erreichten erstmals fünf Profis die dritte Turnier-Runde. Diesmal gehen sechs deutsche Spieler an den Start - Rekord.

Ähnlich wie früher zum Beispiel Boris Becker und Steffi Graf in Deutschland Tennis groß machten, haben wir jetzt Dart-Vorbilder. „ Thomas Tyka, DartTeam Köln

Entscheidend: Die deutsche Präsenz in der Dart-Elite färbt ab. Das DartTeam Köln richtet freitags ein öffentliches Turnier in einer Dartsbar aus. An mindestens sechs Boards werfen sie jeden Freitagabend gleichzeitig. Manchmal gibt sich der Kölner WM-Fahrer Florian Hempel die Ehre. Aber: Nur einige der Teilnehmer spielen im Verein. Der Großteil besteht aus Hobby-Spielern.

Quereinsteiger und Profis am selben Dart-Board

Solche Turniere finden mittlerweile täglich in Deutschland statt. Ganz egal wo - sie alle heißen Quereinsteiger willkommen. Erfahrene Darter geben Neuankömmlingen Tipps zu Körperhaltung und Wurfbewegung. Manche verbessern ihr Spiel noch im Laufe des ersten Abends.

Überall werden Turniere angeboten, von kleinen Events in der Kneipe bis zu großen Events in Hallen oder Hotels. Mittlerweile ist es auch schon sehr schwer, für größere Events eine passende Halle zu finden. „ Manuel Kramer, Vizepräsident Deutscher Dart Verband

Egal ob Profi oder Neueinsteiger - einen Aspekt schätzen alle an diesen Events: die Geselligkeit. Denn traditionell ist Dart ein Kneipensport. Aktuell jedoch bewegt sich Dart raus aus dieser Nische.