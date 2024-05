WM-Start nach Maß: DEB-Auswahl ringt Slowakei nieder

Vizeweltmeister Deutschland ist mit einem Sieg gegen den Olympia-Dritten Slowakei stark in die Eishockey-Weltmeisterschaft gestartet. Das Team von Bundestrainer Harold Kreis gewann in Ostrava mit 6:4 (0:0, 3:2, 3:2).

Das Minimalziel lautet Viertelfinale

Bereits an diesem Samstag (20:20 Uhr) kommt es im zweiten Gruppenspiel zum Duell mit Titelanwärter USA. Deutschland ist dann ebenso wie am Montag (20:20 Uhr) im dritten Vorrundenspiel gegen Schweden Außenseiter.

Am 10. Mai beginnt in Tschechien die Eishockey-WM. Welchen Modus hat sie? Wer sind die Favoriten? Kann das deutsche Team wie im Vorjahr ins Finale kommen? Hier die Infos.

Teams agierten auf Augenhöhe

Die deutsche Offensive wirbelte weiter: Münchens Yasin Ehliz scheiterte an Skorvanek (4. Minute), Kälble traf nach Peterka-Zuspiel den Pfosten (6.). Die in der Vorbereitung so anfällige Defensive wirkte gefestigter. Grubauer musste in den ersten 20 Minuten selten eingreifen.