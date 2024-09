Vor 150 Jahren: Das erste Fußballspiel in Deutschland

Unternehmen pumpen Unsummen in den Spielbetrieb und finanzieren so die astronomischen Gehälter der Fußballstars mit. Auch in dieser Disziplin kommen die Vorreiter übrigens aus Braunschweig. Am 24. März 1973 lief erstmals eine Mannschaft in der Bundesliga mit Trikotwerbung auf: Eintracht Braunschweig ließ sich von Kräuterlikörhersteller Jägermeister flüssig halten. Als der FC Homburg in der Saison 1987/88 einen Kondomhersteller als Sponsor präsentierte, bekam der DFB kurzzeitig Schnappatmung. Aber das ist längst Geschichte.