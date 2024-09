Extremsport: Deichmann schafft 120. Triathlon in 120 Tagen

Jonas Deichmann nach geschaffter Challenge 120 in der Triathlon-Hochburg Roth.

Mit Gänsehaut-Atmosphäre in der Triathlon-Hochburg Roth hat Jonas Deichmann die letzte seiner 120 Triathlon-Langdistanzen beendet. Begleitet von mehreren hundert Läuferinnen und Läufern wurde der 37 Jahre alte Extremsportler am Donnerstagabend frenetisch von den Fans gefeiert.

Deichmann seit dem 9. Mai unterwegs

Am 9. Mai hatte der gebürtige Stuttgarter mit seiner Challenge 120 begonnen. Nach 456 Kilometern im Wasser, 21.600 Kilometern auf dem Rad und 5064 Kilometern zu Fuß schritt er mit der Startnummer 120 über die Ziellinie, dazu spielte das Stadtorchester den Queens-Klassiker "Don't stop me now".