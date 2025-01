Australian Open: Keys gewinnt Finale gegen Sabalenka

Madison Keys hat bei den Australian Open ihren ersten Grand-Slam-Titel gewonnen. Die US-Amerikanerin siegte im Finale von Melbourne gegen Titelverteidigerin Aryna Sabalenka (Belarus) überraschend mit 6:3, 2:6, 7:5 und feierte ihren größten Karriere-Erfolg. Keys verhinderte damit den dritten Triumph in Folge der Weltranglistenersten Sabalenka bei dem Turnier in Australien.

Keys schlug auch schon Swiatek

Keys hatte vor Turnierbeginn schon sechs Mal das Halbfinale und einmal das Finale eines Majors erreicht, den Titel aber nie gewonnen - im 46. Anlauf klappte es nun für die 29 Jahre alte Amerikanerin. In Melbourne hatte sie in der Vorschlussrunde zuvor auch die Weltranglistenzweite Iga Swiatek besiegt.

Ich fühle mich in Melbourne so sehr zu Hause. Hier meinen ersten Grand Slam zu gewinnen, bedeutet mir die Welt.

Keys im ersten Satz klar besser

Begonnen hatte der Abend in der vollbesetzten Arena mit einer aufwändigen Musikshow. Auf sportlicher Ebene gab anschließend zunächst Keys den Ton an. Die Weltranglisten-14. zeigte eine hochkonzentrierte Leistung und nahm der nervös wirkenden Sabalenka, die mehrere Doppelfehler produzierte, gleich zu Beginn des ersten Satzes den Aufschlag ab.

Sabalenka bleibt die Nummer eins

Die 26-Jährige brachte in einer Pause einige ihrer Schläger zum Besaiter und sich selbst schnell mit zwei Breaks in Führung. Sabalenka nahm damit die Spur von Steffi Graf wieder auf. Diese hatte wie Martina Hingis in Melbourne drei Mal in Folge triumphiert - zwischen 1988 und 1990.