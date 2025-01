Tennis - Australian Open: Sinner folgt Zverev ins Finale

Er will seinen Titel in Melbourne verteidigen: Jannik Sinner.

Jannik Sinner ist bei den Australian Open Alexander Zverev ins Finale gefolgt. Der Vorjahressieger aus Italien setzte sich in Melbourne gegen den Überraschungshalbfinalisten Ben Shelton aus den USA mit 7:6 (7:2), 6:2, 6:2 durch

Wie fit ist Sinner fürs Finale?

Am Sonntag (9.30 Uhr MEZ) kommt es somit zum Duell zwischen den beiden topgesetzten Spielern im Turnier. Sinner will in Melbourne seinen insgesamt dritten Grand-Slam-Titel gewinnen, schien aber im Match gegen Shelton zunehmend körperliche Probleme zu haben.