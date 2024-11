GP Brasilien: Verstappen mit Aufholjagd Richtung WM-Titel

In einem Crash-Rennen mit mehreren Safety-Car-Phasen raste Verstappen von Startplatz 17 zum Sieg. Völlig überraschend kam dahinter das Alpine-Duo Esteban Ocon und Pierre Gasly aufss Podest. Der Deutsche Nico Hülkenberg wurde disqualifiziert, nachdem er in seinem Haas neben der Strecke aufsetzte und sich von den Stewards anschieben ließ.

Krönt sich Verstappen in Vegas zum Weltmeister?

Für Verstappen war es nicht nur der erste Sieg seit Monaten. Er baute auch seine WM-Führung auf Verfolger Lando Norris (McLaren) auf 62 Punkte aus. Norris wurde in Brasilien trotz Pole Position nur Sechster.

Damit könnte Verstappen schon beim nächsten Grand Prix in Las Vegas in drei Wochen seinen vierten WM-Triumph nacheinander perfekt machen. In der Wüste von Nevada kann er es sich leisten, zwei Punkte auf Norris einzubüßen.