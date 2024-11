Parkour - Sollfrank: "Aus Fehlern kann auch Neues entstehen"

ZDFheute: Wie und wann sind Sie das erste Mal mit Parkour in Berührung gekommen? Was hat Sie daran besonders fasziniert?

Also bin ich aus der Halle rausgegangen und mir kam ein Mann entgegen, der mich gefragt hat, ob ich Parkour mache. Ich wusste damals noch gar nicht was das überhaupt ist, habe mich aber trotzdem für den nächsten Tag mit ihm verabredet.

Er hat mir das an einem Tag quasi beigebracht und ich war direkt verliebt, weil es für mich genau das war was ich gesucht habe. Sehr ähnliche Bewegungen wie beim Turnen, ohne dass ich mich groß auf etwas vorbereiten muss.

Silke Sollfrank ist 27 Jahre alt und gehört zu den bekanntesten deutschen Parkour-Läuferinnen. Ihre Kindheit verbrachte sie als Leistungsturnerin unter dem ständigen Druck von ihrem Umfeld die Beste sein zu müssen. Vor zehn Jahren fand sie schließlich ihre Leidenschaft im Parkour und lebt seitdem für den Sport. 2023 hat sie als einzige Frau an der Tiannen Mountain Competition in China teilgenommen und gilt in Deutschland als Aushängeschild für den Parkour-Sport.

Sollfrank: Es gibt gesundheitliche Regeln. Du möchtest natürlich keine Sachen machen, wo du weißt, dass sie dich auf Dauer schädigen. Du trainierst nebenher deine Beine oder was auch immer du explizit machen möchtest und trainierst sie so, dass sie auf Dauer der Belastung standhalten können.

Aber an sich bist du da in allem frei. Du musst dich nicht zu irgendwas gezwungen fühlen, sondern du entscheidest selbst, worauf du Lust hast.

Es gibt aber natürlich auch andere Wege, die ich auch gegangen bin. Ein paar Parkour Leute landen in der Stuntbranche oder gehen zu TV-Formaten. Auch Parkour-Shows bieten eine gute Möglichkeit an um anGeld zu kommen, diese werden allerdings gerade etwas seltener.

Vielleicht hat diese Person sich drei Monate intensiv darauf vorbereitet. Wenn man sich auf etwas so vorbereitet, ist man konzentriert und weiß was für Risiken man eingeht. Man ist dann 100-prozentig bei der Sache. Parkour an sich ist ein wahnsinnig sicherer Sport. Er ist nur so gefährlich, wie man ihn macht.