Copa America: Verband ermittelt nach Prügelei mit Fans

Uruguay-Spieler wollten Familien schützen

Gimenez: "Mussten uns das vorkämpfen"

Kolumbianische Fans deutlich in der Überzahl

Im Bank of America Stadium von Charlotte hatte es keine Trennung der Fanlager gegeben, die kolumbianischen Fans waren deutlich in der Mehrheit.

Die Szenen vom Mittwoch seien "inakzeptabel", schrieb CONMEBOL weiter. Dies dürfe sich weder am Sonntag (2 Uhr MEZ) im Spiel um Platz drei in derselben Arena zwischen Uruguay und Kanada noch im Finale am Montag (2 Uhr MEZ) zwischen Argentinien und Kolumbien in Miami wiederholen.