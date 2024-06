Copa America in den USA: Messis letzter Tanz für Argentinien?

Mit einem 2:0 (0:0) über Kanada mit Bayern-Star Alphonso Davies ist Argentinien in der Nacht zum Freitag in das Turnier gestartet. Messi selbst zauberte mit Traumpässen, konnte aber zwei Sololäufe aufs Tor nicht erfolgreich abschließen. Julian Alvarez (49.) und Lautaro Martínez (88.) trafen für den Favoriten.

Spekulationen um Messi und di Maria

Argentinien im Höhenflug

Der Titel-Höhenflug der Argentinier begann vor drei Jahren mit dem Gewinn bei der Corona-Auflage der Copa America im Finale gegen die Gastgeber im Maracana-Stadion in Brasilien . Es war der erste große Titel für Messi überhaupt im argentinischen Trikot. Es folgte ein gutes Jahr später die historische Weltmeisterschaft in Katar

Am kommenden Dienstag, ein Tag nachdem Argentinien in seiner sportlichen Wahlheimat auf Chile trifft, wird Messi 37 Jahre alt. Bei der WM in den USA , Kanada und Mexiko 2026 würde er sogar seinen 39. Geburtstag feiern.

Fußball-Euphorie in den USA

Über allem aber steht die Figur Lionel Messi. Und die bange Frage der argentinischen Fans, ob es vielleicht sein letzter Tanz werden könnte. "Wir haben die Chance, den besten Spieler der Welt, unseren Kapitän, nicht nur zu haben, sondern ihn auch zu genießen“, sagte Verbandschef Claudio "Chiqui" Tapia vor wenigen Tagen vor einem Testspiel in Miami. "Und genau das werden wir heute tun, dann bei der Copa America, und dann werden wir sehen, was passiert. Das ist eine Entscheidung, die er alleine treffen muss."

Erwartungen an Messi groß

Zwischen den Zeilen klingt sowohl beim Trainer als auch beim Präsidenten durch, dass Messi mit sich und dieser Entscheidung ringt, sie vielleicht sogar schon getroffen hat. Die Frage, die sich Messi selber stellen wird und auch muss, ist die, ob er angesichts seines fortgeschrittenen Alters und einem Liga-Alltag in den USA , der ihn nicht mehr wie in Paris oder Barcelona auf dem allerhöchsten Niveau fordert, in zwei Jahren beim WM-Turnier noch in einer physischen Verfassung sein kann, die ein ganzes Land stets von ihm einfordert.

Die Erwartungshaltung ist nach zwei argentinischen Turniererfolgen riesig. Das Argentinien auch mal wieder ein Turnier nicht gewinnt, scheint für viele argentinische Fans in Dauereuphorie undenkbar. Mindestens einmal will Messi noch mal den Pokal hochhalten. Und wenn möglich in einem Traumfinale in Miami gegen Brasilien am 14. Juli. Vielleicht zum letzten Mal im weiß-blauen Trikot.